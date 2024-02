Planeta Atlântida: veja fotos dos shows do segundo dia do festival gaúcho

Os shows são transmitidos ao vivo nos canais do YouTube da Rádio Atlântida. Os shows do Palco Planeta serão transmitidos pelo canal Lives Atlântida, enquanto os shows do palco Atlântida serão transmitidos pelo canal Atlântida Fora do Ar.

Confira fotos do segundo dia de festival no Sul do país

Gabriel o Pensador leva sua crítica social em forma de rap ao Planeta Atlântida 2024 Imagem: Cesar Lopes/ Agência Preview

Foto aérea dá uma ideia da dimensão do festival Planeta Atlântida 2024, nos dias 2 e 3 de fevereiro, em Xangri-lá (RS) Imagem: Wesley Santos/ Agência Preview

Gusttavo Lima em momento inspirado no festival Planeta Atlântida Imagem: Cintia Lentilha/ Agência Preview