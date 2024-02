Planeta Atlântida: veja fotos do primeiro dia de shows do festival gaúcho

O Planeta Atlântida, maior festival do Sul do país, acontece na sexta (2) e sábado (3) em Xangri-lá, litoral norte no Rio Grande do Sul.

O evento contará com os shows de Ludmilla, NX Zero, Thiaguinho, Gusttavo Lima, Paralamas do Sucesso, Alok, Pedro Sampaio, entre outros.

As apresentações começam à tarde e se estendem até a madrugada. Com atrações que vão do sertanejo ao trap, o festival soma mais de 20 horas de shows.