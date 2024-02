Slipknot celebra 25 anos com dois shows diferentes no Knotfest Brasil 2024

Além do Slipknot, o Knotfest Brasil 2024 contará com outras bandas renomadas do cenário do metal e do rock, que serão anunciadas em breve. A pré-venda de ingressos começa amanhã (1º), e as vendas gerais no dia 2 de fevereiro, pelo site da Eventim.

Knotfest Brasil 2024 terá um "museu" com máscaras, acessórios e figurinos usados pelo Slipknot Imagem: Fernando Maia/UOL

O festival é uma produção da 30e e 5B Artist Management, que realizaram a primeira edição do Knotfest no Brasil em 2022, com 45 mil pessoas presentes.

Poder dar continuidade a essa parceria, que está só no começo, com uma edição que celebra os 25 anos de Slipknot, nos deixa ainda mais animados pelo que vamos fazer em 2024. Além de algumas novidades, como a mudança de local, vamos ter outras surpresas para este ano.

Pepeu Correa, CEO da 30e

Uma das novidades é o retorno do Knotfest Museum, uma exposição que mostra a história e o universo do Slipknot, com itens de coleção, como figurinos, instrumentos, discos, pôsteres e bonecos. Os fãs poderão ver de perto as máscaras e os uniformes usados pela banda, além de interagir com músicas e vídeos.