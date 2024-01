Slash toca só uma música do Guns na estreia da turnê brasileira, em BH

O hard rock feito por Slash pós-Guns volta a entrar em cena com "Speed Parade", composição da banda Slash's Snakepit lançada em 2000 e que trazia Rod Jackson nos vocais originais.

Em seguida, "We Will Roam", do primeiro álbum com Myles e os Conspirators, abre caminho para a única interpretação de Guns N' Roses da noite: "Don't Damn Me", faixa do icônico disco Use Your Illusion I (1991) que jamais foi tocada em um show do próprio Guns.

O baixista Todd Kerns volta a assumir os vocais para essa rendição da composição de Slash com Axl Rose e Dave Lank. Recebida com fervor pela plateia, "Don't Damn Me" é uma adição recente ao repertório: a música só havia sido tocada nos dois shows anteriores da turnê The River is Rising, em Cidade do México e Bogotá.

Em "Wicked Stone", do terceiro álbum com Myles e os Conspirators, Slash faz uma de suas raras movimentações pelo palco. Pela primeira vez no concerto, o artista deixa o lado direito e avança na direção oposta, enquanto um arranjo especial da canção arma condições para que ele ofereça, de pertinho, um solo estendido em mais de seis minutos para o lado esquerdo da plateia.

Depois de "April Fool" e "Fill My World", ambas do álbum 4, Myles volta a deixar o palco e libera o retorno de Todd Kerns nos vocais para uma versão de "Doctor Alibi". A faixa do primeiro álbum solo de Slash trazia na versão original o vocalista Lemmy Kilmister (1945-2015), do Motörhead.

A banda volta a se reunir com Myles para "You're a Lie" e "World on Fire", esta última também em versão estendida para garantir que Slash tenha tempo de solar em cada cantinho do palco antes de se despedir do público.