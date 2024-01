BBB proíbe livros, mas permissão poderia resolver a crise literária no país

"Mil novecentos e não sei o quê": Vanessa Lopes nem precisou acertar o nome do livro, "1984", escrito por George Orwell, para que as buscas pela obra disparassem na internet após ser citada pela influenciadora no BBB 24 (Globo).

O mesmo aconteceu com "Sociedade do Espetáculo", citado por Wanessa Camargo no programa. No dia 10 de janeiro, o livro de Guy Debord atingiu um pico de pesquisa num período de 10 anos, segundo o Google Trends.