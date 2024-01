Vanessa diz que BBB inspirou '1984', mas é o inverso; do que fala o livro?

No livro, o Grande Irmão é o responsável por vigiar a população de Oceania. Ele faz isso com as chamadas teletelas e manipula a forma de pensar dos habitantes. Ele cumpre um papel semelhante ao do apresentador do BBB e é o único contato que os participantes têm com o mundo fora da casa.

Totalitarismo

O romance é uma crítica a governantes totalitários que privam seus cidadãos do livre arbítrio. Ele foi lançado logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.

O ditador soviético Josef Stalin teria sido a inspiração para a figura do Grande Irmão. Por muitos anos, o livro foi proibido na antiga União Soviética.

Em 2022, se tornou um dos livros mais vendidos da Rússia. Nos Estados Unidos, a obra também liderou as vendas durante a ascensão de Donald Trump.