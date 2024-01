Deniziane reflete sobre relação com Matteus no BBB 24: 'Sou muito fechada'

Deniziane está reflexiva sobre o relacionamento com Matteus dentro do BBB 24 (Globo).

Os dois estão próximos desde o início do reality, e trocam carícias diariamente. No entanto, a sister já negou que quer um relacionamento com o brother no programa.