Rock in Rio anuncia dias e palcos dos shows de Ed Sheeran e Imagine Dragons

A organização do Rock in Rio vai aos poucos revelando os palcos e os dias nos quais os artistas se apresentam no festival deste ano, e nesta semana foram divulgados mais detalhes sobre os shows de dois dos headliners: Imagine Dragons e Ed Sheeran.

No dia 14 de setembro, Lulu Santos se apresenta no Palco Mundo, que também recebe a banda americana Imagine Dragons.

O cantor inglês Ed Sheeran é a atração principal do Palco Mundo no dia 19 de setembro, no Rock in Rio Imagem: Divulgação

No mesmo palco, mas no dia 19, Joss Stone e Jão fazem shows antes de outro cantor, o inglês Ed Sheeran, encerrar a noite. Nesse mesmo dia, Gloria Groove leva sua performance para o Palco Sunset.