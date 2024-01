Deborah Secco detalha relação aberta com Hugo Moura: 'Não serei mais corna'

Deborah Secco, 44, revelou alguns detalhes de seu casamento aberto com Hugo Moura, 33.

O que aconteceu

Atriz rebateu críticas por manter uma relação não monogâmica e falar sobre isso abertamente. "Eu não sou vulgar, a minha opinião sobre liberdade feminina ela é ainda um choque para uma sociedade machista, quando eu falo sobre relações abertas, monogamia, sobre liberdade sexual, prazer. Eu olho para o mundo com um olhar que tenta enxergar uma verdade não hipócrita, tento enxergar as pessoas de verdade, as relações de verdade". As declarações foram em entrevista ao podcast Diaz On, da Carla Diaz.

Secco disse que homens foram educados de forma não monogâmica. "Eu acho difícil mesmo homens monogâmicos a longo prazo, acho difícil pessoas monogâmicas a longo prazo. Acho quase impossível. O homem é criado para não ser monogâmico. A sociedade criou o homem para ser garanhão. Talvez eles até queiram ser [monogâmicos], mas eles foram criados para não ser".