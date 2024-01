Vinicius é o primeiro Camarote eliminado; quais famosos continuam no BBB?

Vinicius foi o quinto eliminado do BBB 24 (Globo), o primeiro dos Camarotes. Ele recebeu 9,92% dos votos na disputa contra Alane (40,85%), Marcus Vinicius (20,75%), Pitel (15,96%) e Luigi (12,52%).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Vinicius participou do primeiro Paredão quíntuplo da história do programa e, nele, foi o menos votado do público para ficar.