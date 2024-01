Affair fora do BBB e surpresa com eliminação: o que Vinicius disse ao sair

O atleta pontuou que sua saída pudesse ter relação Vanessa Lopes e como agiu com a tiktoker. "Por ter visto ela peitar o Bin, a gente estava tentando proteger ela no jogo... vi essa cena dela peitando, meia horinha depois, ela estava chorando com a sala inteira. À noite só que fui entender a situação dela. Falei: 'mano, acho que ela não está legal'. Eu tenho minhas crises de ansiedade, todo mundo tem seus gatilhos, não sou um cara de apontar. Então, quando eu vi a parada, falei que tinha que voltar duas casas, porque achei que ela estava sendo inflamada pelas garotas", opinou.

Ele também analisou o jogo de Bin Laden, um de seus aliados na casa. "Ele já está no Quarto Fada. Acho que ele se identifica bastante com a Bia, com o Buda [Lucas Henrique], ele é um cara maneiro, coração enorme, adorei ter conhecido ele, o Luigi também, que a gente essa ligação do quarto. Mas acho que a Pitel e a Fernanda já estão na reta das meninas, tem umas tretas que a gente só foi perceber em duas semanas", destacou.

Vinicius revelou mais detalhes sobre seu affair fora do BBB 24. "Tem [alguém fora], a gente se gosta, chegamos ao ponto de conversar de namoro, mas como ela é artista... ela é cantora, ela canta de tudo, está começando a carreira, agora mudou para São Paulo. Quer que fale o nome dela? Tem o mesmo sobrenome que eu, se a gente casar, não precisa mudar no cartório. O nome dela é Heloísa. Ela que me deu aquela sunga de onça", admitiu.

O atleta paralímpico avaliou as fofocas do programa, incluindo a treta do espelho entre Nizam e Vanessa. "O problema da casa era esse 'diz que me diz'. O Buda explicou isso aí. As pessoas que escutam só um lado da história. Acho que entendessem o meu posicionamento na hora que eu ouvi tudo... até uma fala da Vanessa, 'todo mundo é ator'... falei [do espelho], mas era para desenrolar", reforçou.

Para o famoso, o comentário de Davi "desmereceu todo". "Todo mundo pensa assim, que não merece. Desmerecer o merecimento também não é legal. Abri mão do ano mais importante da minha vida. Todo mundo merece. Todo mundo está aqui para botar a cara e querer ganhar o prêmio. Acho que foi uma fala chata, ele desmerecer todo mundo. Nunca gostei dessa rotulação de Camarote, Pipoca, Puxadinho, tentei unir todo mundo", salientou.

No papo, confessou que ficou surpreso com o resultado do quinto Paredão. "Não consigo imaginar, estou só confuso, porque imaginei que nem sairia hoje, imaginei que seria Pitel ou Alane. Porque, na minha cabeça, pessoal está tomando muita estalecada, prejudicando o grupo. Eu só tive esse posicionamento, que foi insensível da minha parte, e que também já corrigi meu erro. Estava tranquilo pensando que ficaria. Achei que seria o Marcus pelo discurso dele", ressaltou.