Rodriguinho alerta sobre jogo de sister: 'Cuidado com o golpe de x*reca'

Juninho fez um alerta para Vinicius sobre a sister. "Tem que tomar muito cuidado para ela não te usar na p*rra do jogo. Porque, infelizmente, a gente sabe que as coisas, às vezes, funcionam por esse caminho", salientou.

Rodriguinho complementou com uma fala polêmica: "Cuidado com o golpe de x*reca" — o que fez com que os demais rissem.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Nizam, quem é o mais odiado do jogo? Resultado final 1 Rodriguinho 27,69%

2 Davi 11,48%

3 Lucas Luigi 9,23%

4 Lucas Henrique 6,5%

5 Vinicius Rodrigues 6,1%

6 Giovanna Pitel 5,94%

7 MC Bin Laden 5,14%

8 Michel 4,65%

9 Raquele 3,93%

10 Juninho 3,29%

11 Deniziane 2,17%

12 Alane 1,77%

13 Marcus Vinicius 1,69%

14 Wanessa Camargo 1,44%

15 Giovanna 1,36%

16 Isabelle 1,36%

17 Leidy Elen 1,36%

18 Yasmin Brunet 1,36%

19 Fernanda 1,28%

20 Matteus 1,28%

21 Beatriz 0,96% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

