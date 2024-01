Vanessa, corpo de Yasmin e vilão do BBB: o que Nizam disse após eliminação

Nizam foi eliminado do BBB 24 (Globo) e chorou ao ver o que fez na casa. Veja o que o participante disse no Bate-Papo BBB.

O que aconteceu

O participante viu o que falou com os aliados e para Vanessa Lopes sobre o espelho. "Não lembrava o que tinha sido falado no Quarto do Líder exatamente. Foi completamente diferente do que falei para ela, do que justifiquei para ela (...). Vacilei para c*ralho", pontuou. Ao dizer que "tentou amenizar a casa", levou uma invertida de Thais Fersoza, que afirmou que tentou amenizar a situação para ele.