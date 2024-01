Dado Dolabella condena atitudes de Davi: 'Passaram pano para a homofobia'

"Já passaram pano várias vezes para o Davi, primeiro quando ele colocou carne no feijão que a Wanessa separou e deixou de molho (sendo avisado pela Leidy para não fazer por respeito a quem não comia), passaram pano para a homofobia (dizendo que na Bahia é gíria), para o beijinho no pescoço da Giovana (tendo mulher em casa), para a prepotência (já disse que nunca erra e não aceita críticas), agora vão passar para a mentira também? Dois pesos, duas medidas que fala, né?", criticou em um post de uma página no Instagram.

O comentário do namorado de Wanessa veio após os Camarotes discutirem com o brother. A polêmica com o participante começou após Bin Laden dizer que Davi não queria ver um famoso vencendo o prêmio, o que o baiano negou.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique no Paredão quíntuplo? Resultado final 1 Alane 20,2%

2 Vinicius Rodrigues 20,02%

3 Marcus Vinicius 20,02%

4 Lucas Luigi 20%

5 Giovanna Pitel 19,76% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER