Rodriguinho ensaia discurso para sister no Sincerão: 'Meu jogo é ofensivo'

O líder da semana, Rodriguinho, conversou com Luigi e Juninho sobre o que pretende falar para Alane, indicada por ele ao Paredão, no Sincerão de hoje (22), no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Rodriguinho ensaiou o seu discurso para Alane no Sincerão. "Todo mundo ia votar em você e eu forcei a galera a escolher outras pessoas. Outra coisa que eu vou falar: 'eu nunca tive nenhuma discussão com ninguém aqui e, aliás, a única vez que eu tive alguma situação aqui, inclusive, foi com você, Alane"