David Copperfield é acusado de má conduta sexual por 16 mulheres

O The Guardian também cita uma modelo que acusou Copperfield de drogá-la e agredí-la quando ela tinha 17 anos.

Outras mulheres, algumas menores de idade, afirmam que Copperfield as apalpou no palco enquanto fazia truques. Uma delas fez um boletim de ocorrência à polícia em Las Vegas em janeiro de 2014, apontando que o ilusionista agarrou seu seio no palco.

Alguns dos ex-assistentes de Copperfield também confirmaram que ele estava interessado em mulheres jovens e interagia com elas em seus shows.

O ilusionista também foi acusado de estuprar uma mulher em sua ilha particular. Copperfield a acusou de tentar lhe extorquir.

Os advogados de Copperfield negaram todas as acusações. Eles afirmaram ao The Guardian que o ilusionista "nunca, jamais agiu de forma inadequada com ninguém, muito menos com menores de idade".