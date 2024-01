Flerte, surto e desconfiança: saiba como foi a quarta festa do BBB 24

A grande fofoca da festa envolveu Davi e Yasmin Brunet. O brother tentou aconselhar a sister a enxergar mais o jogo e se afastar de participantes como Rodriguinho e Nizam.

As palavras do brother fizeram Yasmin surtar. Mais tarde, ela desabafou com Wanessa sobre o papo e disse estar preocupada em estar sendo conivente com atitudes negativas dos amigos.

Wanessa saiu em defesa de Rodriguinho. A cantora disse "amar" o brother e não concordar com algumas colocações, mas Yasmin afirmou ser necessário se afastar do cantor quando ele falar algo com que não concorde.

Vinicius continuou a flertar com Isabelle. O atleta paralímpico chegou a dizer que "sonha" com um beijo entre eles.

Luigi não aguentou e chorou durante a festa. Em conversa com Nizam, o vendedor confessou se sentir fraco no jogo.

Vinicius também comentou as atitudes dos participantes para com Davi. Para o atleta, ninguém o acolheu quando o brother teve desentendimentos com outras pessoas.