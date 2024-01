Yasmin fatura R$ 5 milhões com marca em 10 dias de BBB 24, diz sócio

Estreando em 2022 com um óleo multifuncional, a Yasmin Beauty vendeu R$ 1 milhão em menos de 24 horas. Vanzak contou que a marca faturou R$ 50 milhões no ano passado, com média de R$ 4 milhões por mês. "Desde o lançamento, a nossa estratégia tem sido reinvestir o valor do faturamento para aperfeiçoar os produtos e expandir os negócios", ressaltou.

A participação no BBB 24 antecipou o lançamento de produtos para aproveitar a visibilidade. "Corremos contra o tempo para antecipar o lançamento de três novos produtos que estavam previstos para serem lançados no decorrer do ano", explicou.

A meta de 2024 é expandir as vendas dos produtos de Brunet. "Com a entrada da Yasmin no Big Brother, a estratégia é tornar os produtos cada vez mais acessíveis com pouca margem e um alto volume de vendas", finalizou Eduardo Vanzak.

