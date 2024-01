'Ele é manipulador', diz Yasmin Brunet sobre MC Bin Laden no BBB 24

Depois de discutir com MC Bin Laden no BBB 24 (Globo), Yasmim Brunet desabafou sobre o brother.

Ela falou sobre sua percepção sobre o funkeiro em conversa com Wanessa Camargo e Beatriz. As duas que presenciaram o desentendimento.

Wasmin relembrou quando recebeu um emoji de cobra do funkeiro. "Se eu não saio perguntando você não ia falar. Ele veio falar comigo: olha, vim te dar cobra, vim falar com você, te dar uma chance. Ele ia falar comigo da cobra se eu não fosse falar com ele? Ia continuar me julgando"