Mãe de Bin Laden comenta adoção e diz como cantor se livrou das drogas

A pastora revelou como ele se livrou das drogas: "Um certo dia, cheguei lá e ele estava muito doido de droga. Falei que, a partir daquele dia, eu ia começar a usar droga com ele e me destruir com ele e os amigos. Ele então disse: 'Mãe, a partir de hoje, eu nunca mais uso droga!' Daquele dia em diante, Deus libertou meu filho. Ele começou a conviver com a minha família. Não gosto de dizer que ele é adotado. Ele é meu filho!".

Na entrevista, Mariza Ventura detalhou os princípios que passou para o filho: "Ensinei o Bin a ter caráter, a nunca mexer em nada de ninguém, a não brincar com o sentimento dos outros, a não usar caminhos curtos para chegar onde se quer, a não comprar amizades, a não mentir e a não aceitar os erros das pessoas para ter suas amizades. Também ensinei o Bin a jamais na vida derrubar ninguém para chegar aonde quer (...). Ensinei também ele a nunca deixar que ninguém o humilhasse ou pisasse nele por mais rica e bonita que a pessoa seja. Tem que se valorizar".

