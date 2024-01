Sabrina Boing Boing comenta fetiche e pedidos bizarros sobre seus seios

Já recebi pedidos para jogar leite condensado neles, para servirem de travesseiro, e até mesmo para ficar o dia inteiro apenas olhando. Mas o mais maluco de todos foi quando me pediram para cobri-los de lama. Sim, lama! Sabrina Boing Boing, influenciadora digital e DJ

Sabrina Boing Boing comentou pedidos envolvendo seus seios fartos Imagem: Divulgação

Segundo ela, seus admiradores são apaixonados por comidas e seios grandes: "Os mais pedidos são para eu me fantasiar de Pamela Anderson em 'Baywatch' ('S.O.S.' Malibu') e me ver cozinhando".

Sabrina acha curiosa a vontade de vê-la na cozinha: "Não sei de onde vem esse desejo de me ver cozinhando, já pediram para eu vestir apenas um avental do 'Masterchef' e começar a cozinhar. Ele me disse que o volume dos meus seios no avental o deixava louco".

Recentemente, a DJ e musa do OnlyFans recebeu uma proposta inusitada quando um fã ofereceu R$ 50 mil pelo par de silicone que ela pretende trocar: "É surpreendente o quanto as pessoas valorizam essa parte do meu corpo. Estou considerando todas as opções", finalizou.