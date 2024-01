Esposa de Rodriguinho denuncia ameaças: 'Melhor pararem ou vai ser pior'

A participação de Rodriguinho no BBB 24 (Globo) tem incomodado alguns espectadores. Bruna Amaral, esposa do Camarote, avisou que tem recebido ameaças por falas polêmicas do artista no programa.

O que aconteceu

A mulher do cantor expôs as ameaças que têm recebido. No story do Instagram, ela mostrou um comentário atacando o marido: "Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha".