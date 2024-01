'Icônica'; meme de Alessandra Negrini é exibido em 'Paraíso Tropical'

Na internet, o meme é usado para representar atração sexual. A exibição da cena fez a novela ficar entrar entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

Os fãs de "Paraíso Tropical" aguardavam ansiosos a exibição do meme na telinha. "Taís servindo libido na tela da Globo às 17h55", escreveu um usuário da rede social. "A cena icônica indo ao ar agora", comemorou outro. "Acabou de passar a cena do GIF do tesão", relatou um terceiro.

Veja algumas reações no X (antigo Twitter):

