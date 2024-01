Feitas com Medina, tinta invisível: Yasmin tem mais de 20 tattoos; veja

Yasmin Brunet, 35, tem mais de 20 tatuagens. Veja algumas:

A frase "Be kind": em tradução para o português significa "seja gentil". "[Quando leio essa frase] Eu lembro que a gente fica preso nos próprios problemas e esquece que as outras pessoas que você lida todo dia, que você cruzou na rua, e, sei lá, não te tratou bem [...] às vezes a pessoa simplesmente está num mau dia", disse Yasmin em vídeo no YouTube.

Yasmin Brunet mostra a tatuagem "be kind" Imagem: Reprodução/YouTube

A palavra "ahimsa": segundo a modelo, significa "não crueldade".