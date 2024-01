Carro batido que era de Kim Kardashian está à venda por quase R$ 500 mil

Kim Kardashian, 43, colocou à venda um carro batido por U$ 99,9 mil, equivalente a quase R$ 500 mil.

O que aconteceu

Kim ganhou o carro, uma Land Rover Range SE, de presente de aniversário. O veículo foi dado pela mãe, a empresária Kris Jenner, em outubro de 2022, de acordo com informações do site Page Six.

O veículo ficou parcialmente destruído enquanto um dos funcionários de Kim estava no volante. O acidente com o profissional que trabalha com a socialite não deixou feridos. Após o acidente, Kim teria vendido sem consertar o carro.