Furacão da CPI, Denise Rocha, recria foto de Kim Kardashian nua

Furacão da CPI, Denise Rocha, 40, recriou uma foto de Kim Kardashian nua e compartilhou a imagem em uma rede social.

O que aconteceu

No story do Instagram, Denise reproduziu a foto igual da empresária norte-americana. Para isso, Denise também posou em frente a um espelho no banheiro, em que está nua e cobre as partes íntimas com tarjas pretas.

"Toda mulher olha para o armário e diz: 'Não tenho roupa'. Assim como a icônica Kim Kardashian, eu também vivo dias assim", escreveu a loira na postagem.