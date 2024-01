Após ser desmascarada e surtar, Irene consegue roubar Danielzinho?

Desmascarada, Irene (Glória Pires) cai em ruína ao confessar assassinato do próprio filho e foge da mansão dos La Selva completamente descompensada. Ela se dirige até a casa de Graça (Agatha Moreira) para tentar roubar Danielzinho, mas será impedida em cenas que irão ao ar hoje e amanhã (13).

Graça vai se assustar ao entrar no quarto do filho e se deparar com Irene chorando abraçada a Danielzinho. "Meu Deus, o que significa isso, Irene?! O que você tá fazendo aqui com o meu filho?", pergunta Graça.