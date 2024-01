Desmascarada, Irene cai em ruína ao confessar assassinato do próprio filho

Atordoada, Irene tenta negar e dizer que é tudo culpa de Caio, mas ele rebate. "O Kelvin contou tudo pra Petra. E o Ramiro confirmou! Você pagou pro mecânico danificar os freios do carro. Depois pagou pra atirarem em mim e no tio Ademir. Você também mandou o Sidney acabar com o mecânico e a mulher dele pra se livrar das provas! Mas depois, também deu cabo do Sidney"

Pasmo, Antônio questiona Irene se é verdade. Ela tenta negar mais uma vez e diz ser truque do Caio, mas Petra intervém: "Não tem truque nenhuma, mãe! E eu vi o que você fez aquela noite". "Minha filha, não faça isso. Você vai acabar com a sua mãe", suplica Irene.

Petra não consegue falar, mas Caio solta as verdades na cara de Irene. "A Petra viu a Irene atirar na minha mãe! É isso que ela viu... Que essa mulher aí matou a minha mãe", deixando Antônio em choque. "Você é uma criminosa! Sempre cuidou de tirar da frente as pessoas que te atrapalhavam! Só que o seu castigo chegou, antes do que você imaginava, não é mesmo? Eu não queria tá na tua pele, Irene! Você matou o seu próprio filho, o filho que você adorava! Não deve existir castigo pior nesse mundo!"

Chorando, Irene confessa tudo e cai em ruína: "Era você que devia ter morrido, não o meu filho tão amado"

Após bate-boca, Caio e Petra deixam a mansão. Antônio se planta diante de Irene, mas ela desvia o olhar, com lágrimas caindo. "Olha pra mim, Irene. Olha bem nos meus olhos. O Daniel nem meu filho era. Eu só descobri isso naquela noite maldita, a noite da morte dele. Mas eu amei aquele menino como se fosse meu filho de verdade. Mais do que amei a Petra e muito mais do que amei o Caio. E nunca escondi isso de ninguém. O Daniel era o filho perfeito, era o sonho de qualquer pai. A morte dele foi o momento em que eu mais sofri nessa vida. Eu chorei essa morte do seu lado, Irene, nós dois apoiando um ao outro. E agora eu fico sabendo que foi você, a mãe dele, que provocou essa tragédia?

Chorando, Irene pede para não reviver a dor dessa morte, mas não tem jeito. Antônio é incisivo e pede toda a verdade. Ela engole o choro e explica que pensou em matar o Caio para que ele não fosse o sucesso dos La Selva durante a sucessão familiar.