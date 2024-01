Mais de 50 shows: Universo Spanta antecipa Carnaval com caldeirão de ritmos

Primeiro festival do ano no Rio de Janeiro, o Universo Spanta promete levar mais de 50 shows à Marina da Glória durante todos os finais de semana de janeiro. O evento abre as portas hoje ao público geral com shows que vão do funk à MPB, sem esquecer de ritmos do Carnaval.

Diversidade brasileira

A proposta principal do universo espanta é contemplar toda a diversidade e a riqueza da música brasileira, conta Max Viana, curador do festival. A edição 2023 do festival buscou trazer nomes inéditos para o line-up, como Luana Prado, Carlinhos Brown com Arnaldo Antunes e João Bosco com Xênia França (veja programação no final do texto).