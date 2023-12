Ana Hickmann e filho passam virada em resort com diárias de quase R$ 4 mil

Ana Hickmann, 42, e o filho Alezinho, 10, — fruto do relacionamento com Alexandre Correa, 51 — passarão a virada do ano em um resort de Atibaia, interior de São Paulo, com diárias salgadas.

Segundo o site do hotel, os preços por dia na alta temporada variam entre R$ 2,5 mil e R$ 3,9 mil. O local conta com restaurantes, parque aquático indoor e trilhas ecológicas.

Nas redes sociais, Ana contou que ela e o filho são embaixadores do resort. Em imagens publicadas nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou o filho se divertindo com miniaturas de carros.