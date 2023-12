Polícia abre inquérito após Ana Hickmann acusar ex de associação criminosa

Uma perícia contratada pela apresentadora teria identificado indícios de que o empresário seria o responsável por operar uma associação criminosa e um esquema de pirâmide. Segundo Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o esquema envolveria pessoas que trabalhavam nas empresas do ex-casal.

A defesa da famosa pede que Correa seja investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato, contra a economia popular, falsificação de documentos, falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

O advogado Enio Martins Murad, que é o responsável pela defesa do empresário, nega qualquer desvio financeiro. "Alexandre Bello Correa não desviou R$ 200 milhões, nem R$ 20 milhões. Não desviou nenhum centavo sequer das empresas do casal", disse, em contato com Splash.

Ele alega que a acusação de pirâmide financeira é falsa. "Não se sabe quem são os verdadeiros criadores desse enredo, dessa novela, com característica de Record: muito drama e muita mentira."