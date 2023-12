Yas: Homofobia sofrida por Lucas expõe realidade ultrapassada do brasileiro

No dia da grande final de A Fazenda 2023 (Record), os apresentadores Leão Lobo e Yas Fiorelo fizeram, no programa Splash Show, um balanço dos principais pontos positivos e negativos da atual temporada do reality.

Yas Fiorelo elegeu o preconceito homofóbico de alguns peões contra Lucas Souza, 23, como o maior destaque negativo da atração. "Para mim, o ponto mais baixo da temporada foi o episódio de homofobia que o Lucas sofreu lá dentro, [bem como] toda aquela discussão a respeito da sexualidade dele, do que ele era ou deixava de ser."

Na visão de Yas, trata-se de uma questão de foro exclusivamente íntimo, que não tem por que virar discussão pública. "É algo que não deve ser do interesse do outro, pois diz respeito somente a ele. Não deve ser do interesse de ninguém e nem virar assunto [dentro da casa]."

Ela lamenta que a situação vivenciada por Lucas no reality seja algo extramamente comum em nossa sociedade. "Creio que é um momento muito baixo da temporada, mas que escancara a realidade de muitas pessoas - uma realidade muito triste de a gente ainda ter que comentar a respeito. É uma pena que a gente discuta esses assuntos ainda."

Parque em torno do Teatro Oficina é vitória da arte contra selvageria

Um acordo entre a universidade particular Uninove e o Ministério Público de São Paulo pode ajudar a colocar fim ao impasse que impede, há 40 anos, a construção do Parque Rio Bexiga, projeto idealizado pelo saudoso dramaturgo Zé Celso (1937-2023).

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, celebrou que o projeto de Zé Celso tenha agora chances de finalmente sair do papel. "Eu acho que, se sair mesmo o parque, será uma vitória da cultura e da arte sobre o capitalismo selvagem. Acho essa luta de importância fundamental, pelo bairro da Bexiga, pela memória do Zé Celso e pela cultura em geral."