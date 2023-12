Hudson expõe relação falsa com Carol em Casamento às Cegas: 'Bom negócio'

Hudson Mendes expôs casamento falso com Carol Novaes em Casamento às Cegas Brasil. O casal participou da primeira temporada do programa e se reuniu em "Depois do Altar", lançado na última quarta-feira (20).

O que aconteceu

Hudson disse no Instagram que se desencantou com a então noiva após as cabines. "Tudo foi ficando tão intenso, e eu a pedi em casamento de verdade nas cabines. Se ela disse 'sim' de verdade, eu não sei. Então, eu conheci a 'atriz'. O jogo mudou completamente, e eu comecei a perceber que parecia tudo roteirizado."