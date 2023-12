Abuso, relatos e encontros: documentário da Xuxa será exibido na Globo

Segundo nota enviada à imprensa, Xuxa está com grande expectativa de que o título chegue à TV aberta. "Esse documentário não só foi um divisor de águas como está sendo. É a minha história, minhas conquistas e minha vida. Que bom que estou viva para reviver tudo junto com o público agora na TV Globo"

Na série, a apresentadora fica cara a cara com o ator com quem contracenou em "Amor Estranho Amor", conta de quando conheceu Michael Jackson e também fala de sua relação com JF Kennedy Jr. "Xuxa, O Documentário" faz uma viagem por fatos inéditos.

A produção relembra a rotina e as relações por trás da câmera, assim como com sua família. O programa mostra as memórias de Xuxa, desde o seu início como modelo em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, passando por sua carreira de atriz, chegando a se tornar apresentadora.



A narrativa da série é conduzida a partir de relatos da própria Xuxa e de testemunhas-chave que acompanharam de perto a sua explosão. Sergio Mallandro, Renato Aragão, as ex-paquitas Andrea Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão, e Marlene Mattos são algumas delas.

"Xuxa, O Documentário" também está disponível na GloboPlay. Ao todo, são cinco episódios.