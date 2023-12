'Pai ausente': o que Fiuk e Cleo Pires já falaram sobre Fábio Jr.

Ele contou que ficava muito abalado com a desaprovação do pai em seus projetos, em participação recente no podcast Café com Mussi. "Eu pirava na música que eu estava fazendo e ia mostrar para o meu pai e ele não gostava, e eu já ficava no chão."

Cleo diz que relação com o pai é 'maravilhosa' hoje em dia Imagem: Reprodução Instagram

Cleo disse que o pai foi ausente e péssimo com a mãe, a atriz Gloria Pires. "Os meus pais se separaram quando eu tinha um ano. Eu não tenho nenhuma memória. Meu pai não era muito presente, eu ficava questionando essas coisas, mas ela [Gloria] me explicava", lembrou, durante o programa Luana É De Lua (E!).

Ela diz que tem uma relação maravilhosa com o pai hoje em dia. "Eu e meu pai já resolvemos isso. A gente tem uma relação maravilhosa hoje em dia, a gente se ama, a gente se manda mensagem, ele comenta nos meus posts, eu comento nos posts dele."

Procurado por Splash para comentar detalhes da relação com os filhos, o cantor Fábio Jr. não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Em outubro, o músico publicou uma declaração à filha. "Filhota, quando você ainda 'estava vindo', eu só imaginava como seria ter você aqui e como eu disse nessa letra: 'Você veio com a máxima poesia no olhar, veio com tudo, com a sina do brilho do sol, tão linda e tão bem-vinda'. Parabéns, filha! Te amo muitão! Tenho muito orgulho de você."