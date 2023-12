Livros no Centro: fotógrafa criou editora só para publicar Pierre Verger

Arlete Soares é fotógrafa e fundadora da editora Corrupio. Ela já foi descrita por Jorge Amado como "o cão em figura de gente", por conseguir fazer coisas que, segundo o escritor, "até Deus duvida". E de fato, Arlete é daquelas que não desistem: em 1979 ela criou uma editora inteira só para publicar um livro.

Ela é a protagonista do décimo e último episódio do podcast "Livros no Centro", uma produção da Livraria Megafauna com distribuição do UOL (você pode ouvir o programa completo no arquivo acima).

Arlete dedicou mais de 40 anos à difusão da cultura baiana e da migração forçada dos povos africanos com seu trabalho. O interesse pela fotografia veio nos anos 1960, intermediado por ninguém menos do que Sebastião Salgado. "Ele estava começando, sempre foi um excelente fotógrafo. Desde a primeira foto. Ele tinha tudo no quartinho dele" (ouça a partir de 4:52).