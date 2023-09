Livros no Centro: Aposentado, coveiro filósofo escreve livro de memórias

Fininho conta que quer morrer rápido — baleado, esfaqueado, se jogando de um prédio —, que não quer ficar doente, morrendo aos poucos. No epitáfio, ele diz que quer que esteja escrito: "Morreu de saco cheio", diz, aos risos, em 30:04.

Fininho conta essas e outras histórias no episódio "- Alô, iniludível!" do podcast Livros no Centro, apresentado pela Rita Palmeira, curadora da livraria Megafauna, e por Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O livreiro Melvim Brito também participa deste episódio. Você pode ouvir o podcast quinzenal — publicado sempre às quartas-feiras — em Splash, no YouTube, no Spotify ou em sua plataforma de áudio favorita.

Lista de livros citados no episódio 4:

"Os Escravos", Castro Alves (L&PM)

"As Horas Nuas", Lygia Fagundes Telles (Companhia das Letras)

"Memórias Póstumas de Brás Cubas", Machado de Assis (Autêntica)

"Todos os Contos de Machado de Assis", Machado de Assis (Nova Fronteira)

"A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca", William Shakespeare (Ubu, trad. Bruna Beber)

"Risque Esta Palavra", Ana Martins Marques (Companhia das Letras)

"O Brilho do Bronze", Boris Fausto (Sesi-SP Editora)

"Vida, Morte e Outros Detalhes", Boris Fausto (Companhia das Letras)

"Quando Meu Pai se Encontrou com o ET Fazia um Dia Quente", Lourenço Mutarelli (Quadrinhos na Cia.)

"A Morte é uma Festa", João José Reis (Companhia das Letras)

"Dissoluções do como", Flávia Santos (Demônio Negro)

"O Ano do Pensamento Mágico", Joan Didion (Harper Collins, trad. Marina Vargas)

"Lili", Noemi Jaffe (Companhia das Letras)

"Mãe", Hugo Gonçalves (Companhia das Letras)

"Diário de luto", Roland Barthes (WMF, trad. Leyla Perrone-Moisés)

"O Pai da Menina Morta", Tiago Ferro (Todavia)

"O seu Terrível Abraço", Tiago Ferro (Todavia)

"Aos Prantos no Mercado", Michelle Zauner (Fósforo, trad. Ana Ban)

"Arrabalde: Em Busca da Amazônia", João Moreira Salles (Companhia das Letras)

"Sobre Aquilo em que Eu Mais Penso", Anne Carson (Editora 34, org. Sofia Nestrovski e Danilo Hora; trad. Sofia Nestrovski)

"Autobiografia do Vermelho", Anne Carson (Editora 34, trad. Ismar Tirelli Neto)

"A Mais Recôndita Memória dos Homens", Mohamed Mbougar Sarr (Fósforo, trad. Diogo Cardoso)

"Garotas em Tempos Suspensos", Tamara Kamenszain (Círculo de Poemas, trad. Paloma Vidal)