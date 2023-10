Livros no Centro: Ruth Rocha e irmã já leram mais de 50 livros juntas

O podcast Livros no Centro é apresentado por Rita Palmeira, curadora da livraria Megafauna, e por Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O livreiro Flávio Augusto também participa deste episódio.



Você pode ouvir o podcast quinzenal -- publicado sempre às quartas-feiras -- em Splash, no YouTube, no Spotify ou em sua plataforma de áudio favorita.

A seguir, a lista de livros citados no episódio 6:

"A Ilusão da Alma: Biografia de Uma Ideia Fixa", de Eduardo Gianetti (Companhia das Letras)

"O Irmão Alemão", Chico Buarque (Companhia das Letras)

"Guerra e Paz", L. Tolstói (Companhia das Letras - tradução de Rubens Figueiredo)

"Os Irmãos Karamázov", F. Dostoiévski (Editora 34 -- tradução de Paulo Bezerra)

"Anna Kariênina", L. Tolstói (Editora 34 - tradução de Irineu Franco Perpétuo)

"Escravidão", v.1, Laurentino Gomes (Globo Livros)

"A cidade e as Serras", Eça de Queirós (Ateliê Editorial)

"Marcelo, Marmelo, Martelo", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Mariana Massarani)

"Trópicos Utópicos", Eduardo Giannetti (Companhia das Letras)

"O Homem Que Amava os Cachorros", Leonardo Padura (Boitempo - tradução de Helena Pitta)

"O Despertar de Tudo: Uma Nova História da Humanidade", David Graeber e David Wengrow (Companhia das Letras - tradução de Claudio Marcondes e Denise Bottmann)

"Histórias Das Mil e Uma Noites", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Alexandre Rampazo)

"Ruth Rocha Conta a Ilíada", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Eduardo Rocha)

"Ruth Rocha Conta a Odisseia", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Eduardo Rocha)

"Romeu e Julieta", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Mariana Massarani)

"Palavras, Muitas Palavras", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Raul Fernandes)

"Mordaça: Histórias de Música e Censura em Tempos Autoritários", João Pimentel (Sonora Editora)

"O Reizinho Mandão", Ruth Rocha (Salamandra - ilustrações de Walter Ono)

"Cem Anos de Solidão", Gabriel García Márquez (Record - tradução de Eric Nepomuceno)

"O Amor Nos Tempos do Cólera", Gabriel García Márquez (Record - tradução de Antonio Callado)

"O Outono do Patriarca", Gabriel García Márquez (Record - tradução de Remy Gorga Filho)

"As Cidades Invisíveis", Italo Calvino (Companhia das Letras - tradução de Diogo Mainardi)

"Bichos", Miguel Torga (Pontes)

"Poesia Completa", Miguel Torga (Dom Quixote)

"O Gênio do Crime", do João Carlos Marinho (Global)

"O Que É Ser Uma Escritora Negra Hoje de Acordo Comigo", Djaimilia Pereira de Almeida (Todavia)

"O Inferno Musical", Alejandra Pizarnik (Relicário)

"Extração da Pedra da Loucura", Alejandra Pizarnik (Relicário)

"Racismo Estrutural", Silvio Almeida (Jandaíra)

"As Mil e Uma Noites", ed. de Antoine Galland (HarperCollins - tradução Alberto Diniz)

Série "A Bruxa Onilda", Enric Larreula e Roser Capdevila (Scipione)

"A Divina Comédia", Dante Alighieri (Editora 34 - tradução de Italo Eugenio Mauro)

"E Foi Assim Que eu e a Escuridão Ficamos Amigas", Emicida (Companhia das Letrinhas - ilustração de Aldo Fabrini)

"Um Saci no Meu Quintal", Monica Stahel (WMF Martins Fontes)

"Pantaleão e as Visitadoras", Mario Vargas Llosa (Alfaguara - tradução de Paulina Wacht e Ari Roitman)

"O Compadre de Ogum", Jorge Amado (Companhia das Letras)

"A Morte e a Morte de Quincas Berro D?Água", Jorge Amado (Companhia das Letras)

"Precoce", Ariana Harwicz (Instante, tradução de Francesca Angiolillo)

"Escrita em Movimento: Sete Princípios do Fazer Literário", Noemi Jaffe (Companhia das Letras)

"Os Profetas", Robert Jones Jr. (Companhia das Letras, tradução de Viviane Souza Madeira)

"Os Substitutos", Bernardo Carvalho (Companhia das Letras)