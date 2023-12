Yuri diz ter recebido proposta sexual de R$ 70 mil após clipe com Anitta

Em entrevista ao Link Podcast (Youtube) direto do hotel com os ex-peões de A Fazenda 2023 (Record), Yuri Meirelles negou que tenha saído com homens por dinheiro e contou uma proposta que recebeu.

Ele expôs o valor que lhe foi proposto. "O cara que inventou essa história, que já tô ligado quem é, ele vai tomar um processo. Isso não se faz. Eu acho ridículo gastar tempo do dia pra inventar uma história de alguém que você nem conhece. Na época que gravei o clipe com Anitta, teve coroa no Instagram que chegou me oferecendo 70 mil pra fazer um bagulho oral".

Yuri contou como foi sua reação. "E eu não aceitei. E ainda preciso ficar ouvindo história minha disso [de que sai com homens por dinheiro]".

Ele completou: "Se eu fosse (garoto de programa), show, falava. Mas não é verdade. É mentira, nunca fiz, valeu, morreu. Quem quiser acreditar que acredita"

"Eu vou atrás desse maluco pra ele se retratar", finaliza.