Pagode, ex-peões e Nova York: como será a última festa de A Fazenda 15

Na madrugada de terça (19) para quarta-feira (20), acontecerá a última festa de A Fazenda 2023 (Record).

Como será o evento

Como já é tradicional, os peões eliminados da temporada retornam para curtir o evento com os finalistas.

Dessa vez, mesmo expulsos, como Rachel e desistentes, como Lucas, também participarão.

Como aconteceu ao longo de toda a temporada, uma localidade será a temática do evento. Dessa vez, o tema é Nova York.

Pagode dos anos 1990 será o estilo musical do evento, com as presenças do Grupo Samba 90 Graus, formado por Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art.

O público poderá acompanhar tudo que vai rolar, ao vivo, pelo PlayPlus, streaming da Record.

Os melhores momentos do evento serão exibidos no programa desta quarta-feira, 20/12.