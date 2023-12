Nadja Pessoa: 'Amo os haters. Se não fossem eles, o que seria de mim?'

Nadja Pessoa, eliminada na 13ª roça de A Fazenda 2023 (Record), em entrevista ao R7:

Haters. "Faz parte, eu amo os haters, se não fosse eles, o que seria de mim? Eles colocam a gente lá para cima mesmo com comentários negativos. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Eu acho que é isso, uma pessoa que ela é grande e vai crescendo, ela precisa de hater porque senão você passa desapercebido. Eu amo os haters".

Como foi a participação. "Eu gosto de reality show. Gosto muito e esse reality foi diferente para mim. Foi um processo bem diferente, porque quando eu entrei, estava muito deprimida, passando por um momento muito difícil na minha vida. Quando eu entrei, eu acredito que Deus me colocou lá para eu me resgatar. Então, eu me reencontrei lá dentro, foi um resgate de mim mesma".

Como seria uma nova participação. "Acho que seria uma Nadja mais feliz. Eu me senti muito triste, não porque eu quis, mas porque eu estava nesse momento de tristeza profunda e a todo momento eu ia e voltava e tudo era muito sensível para mim. Eu fiquei muito chorona e com tudo eu chorava".

Torcida. "Eu quero que a Márcia ganhe. Ela me trouxe muitos sorrisos. Ela tem aquele jeito da Malvada Favorita, é um meme em pessoa. Ela é engraçada, autêntica, escondia as coisas dos outros, escondeu a minha necessaire e eu doida procurando. Acho que ela tem uma outra profissão: reality show, nasceu pra isso também. Gosto dela e eu quero que ela ganhe".

Quem não quer contato. "Tem algumas pessoas que eu não quero contato, eu não queria citar nomes, mas acho que o público vai entender quem são essas pessoas que me fizeram mal lá dentro, me desestruturaram emocionalmente ao ponto de eu descer e não conseguir levantar. Foi difícil levantar, mas eu acho que o público de casa sabe quem são essas pessoas".