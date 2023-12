Qual a empresa de apostas online que patrocina o BBB? Prática é legal?

Além do bloqueio de R$ 101 milhões, a Justiça pediu que o site fosse retirado do ar. No entanto, o fato da Blaze não ter representantes legais no Brasil, a ordem judicial não surtiu efeito.

A reportagem também revelou que existem três donos ocultos da Blaze. Relatórios financeiros apontam que parte do dinheiro arrecadado pela plataforma é destinado para esses três brasileiros.

Os representantes da Blaze alegam que a empresa tem sede em Curaçao e, portanto, a atividade dela não configuraria crime.