Quem Quer Ser um Milionário x Show do Milhão: quais são as diferenças?

Luiz Pradines, 51, respondeu e errou a pergunta valendo R$ 1 milhão no quadro Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck, no último final de semana. De Recife, Luiz — que hoje mora na França, chegou até a pergunta milionária com direito a receber ainda duas ajudas.

Ele quase se tornou o primeiro participante a conquistar o prêmio máximo do quadro. O Show do Milhão, programa semelhante exibido pelo SBT entre 1999 e 2003, também contou com apenas um vencedor: o aposentado Sidiney de Moraes, em 2003.

Splash selecionou quais são as principais diferenças entre os programas de perguntas e respostas: