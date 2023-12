'É vergonha alheia': famosos assumem que gostam de gemer e gritar na hora H

"Sou manhosa"

Marina Sena, 27, revelou que é uma pessoa que gosta de gemer em diversas ocasiões e de ser admirada no sexo. "Sou manhosa. Gosto de gemer, eu gemo pra tudo. Tô beijando na boca, já dou uns gemidos, só o toque já me...", declarou em recente entrevista ao PocCast.

A cantora disse ser libriana, mas com vênus e leão, e isso torna ela uma pessoa de desejos muito "intensos", que curte ser "admirada". "Não só no sexo, mas em tudo de um jeito fogoso, vaidoso. Eu no sexo gosto de ser admirada, gosto de estar bela, gosto de estar de um jeito bonita, porque eu gosto de ser vista, de ser admirada, para mim o sexo tem muito essa coisa da visão e de falar também", destaca.

Marina Sena disse que é masonha na hora da intimidade Imagem: Reprodução/Instagram

"Faço sons sonoros altos"

Durante a participação no BBB 21 (Globo), Gil do Vigor confidenciou para Juliette e Sarah Andrade que não consegue fazer sexo sem fazer barulho. Enquanto Juliette espremia suas espinhas, o economista começou a gemer e contou que "é uma vergonha alheia na hora do vamos ver".