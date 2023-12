Além de Saulo preso nos EUA, família Poncio coleciona polêmicas; relembre

Brenda ainda compartilhou uma denúncia de estupro contra o artista. O crime teria acontecido em 2020 contra a também influenciadora Laura Araújo.

No documento, a denunciante, à época com 18 anos, alegou violência sexual com preservativo na madrugada do dia 10 de fevereiro de 2020. O episódio teria acontecido em uma casa onde ocorria uma festa. O suspeito seria um rapaz "de nome Saulo", que a agarrou à força, contra sua vontade, levando-a para um dos cômodos da casa.