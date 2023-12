Intercâmbio à vista? Relembre os gringos que movimentaram o BBB

Em 2021, a Antonela Avellaneda participou do reality Ilha Record.

Pablo Espósito - BBB 7

Pablo Espósito causou alvoroço por tomar banho pelado no BBB 7 Imagem: Reprodução/Globo

O integrante do Gran Hermano 4 representou novamente a Argentina em mais um intercâmbio do programa. Ele trocou com a participante do BBB 7 Íris Stefanelli, que já havia sido eliminada.

Polêmicas e investidas fracassadas. O argentino chocou a todos ao tomar banho nu e chamou a atenção por flertar, sem êxito, com a vice-campeã Carol Honório.

Ricardo Venâncio - BBB 9

Ricardo Venâncio, mais conhecido como Ricco, também tomou banho e mostrou demais Imagem: Reprodução/Globo

Vencedor da terceira edição do Big Brother África, o angolano visitou a casa brasileira em 2009.