Gracyanne e Belo nunca transaram ouvindo músicas do cantor: 'Aí é demais'

Em participação no Caldeirão do Mion (Globo), Gracyanne Barbosa, 40, e Belo, 49, confessaram que nunca transaram ouvindo as músicas do cantor.

Marcos Mion questionou o casal, que está junto há 16 anos: "A pergunta real é: alguma vez vocês já 'fizeram' ouvindo Belo?"

Gracyanne foi rápida na resposta: "Não, aí já é demais!"