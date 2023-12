Geraldo Luís expõe fetiche inusitado e parte torta que faz sucesso no sexo

Geraldo Luís, 52, revelou alguns detalhes de sua intimidade, a exemplo do dedo do pé torto, que ele garantiu fazer sucesso no sexo. As declarações foram no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez.

O que aconteceu

O apresentador, que tem 1m90 de altura, disse que o número de seu pé é 40 e o dedo torto é sexy. "Eu cuido [dos meus pés]. Tenho até um dedinho torto, um tesão. Olha que gostoso [exibiu o dedo]. Você não tem sucesso que esse dedinho faz..."