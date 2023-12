Em 'Vis a Vis', Itziar Castro trabalhou com estrelas de 'La Casa de Papel'

Itziar Castro, atriz que interpretou Goya Fernández na série criminal 'Vis a Vis', morreu aos 46 anos. Durante a produção, a artista contracenou com atrizes conhecidas por 'La Casa de Papel' — outra série espanhola que ganhou fama internacional ao fazer parte do catálogo da Netflix. As duas obras foram criadas pelo autor Álex Pina.

Trio de 'La Casa de Papel' em 'Vis a Vis'

Alba Flores. Famosa por interpretar a falsificadora Ágata Jimenez, conhecida como Nairóbi, atriz espanhola interpretou anteriormente a detenta Saray Vargas em 'Vis a Vis' — mesmo não sendo protagonista, personagem se tornou um dos principais destaques da série espanhola.