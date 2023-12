Atriz de 'Vis a Vis' morre aos 46; Antonio Banderas e mais famosos lamentam

Itziar Castro, atriz espanhola que interpretou Goya Fernández na série criminal 'Vis a Vis', morreu aos 46 anos. Fãs famosos e anônimos lamentaram a partida da atriz.

O que aconteceu

Itziar Castro morreu ontem (8) aos 46 anos. Ela ficou conhecida por interpretar Goya Fernández na série televisiva "Vis a Vis". Ela também participou de "One Way or Another" e do filme "Peles".